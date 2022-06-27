اليوم السابع
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غداً طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 33 درجة

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:25 م
غداً طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 33 درجة حالة الطقس
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غداً الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.
 
 
 

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