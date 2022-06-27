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عطارد وهلال القمر فى مشهد بديع بسماء مصر فجرا.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:00 ص
عطارد وهلال القمر فى مشهد بديع بسماء مصر فجرا.. اعرف التفاصيل عطارد وهلال القمر فجر الإثنين
كتب محمود راغب

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ستنتهى رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب الساطعة فجر اليوم الاثنين، 27 يونيو 2022 حيث سيكون هلال القمر القديم أعلى يسار (أو 3.5 درجة إلى الشمال السماوي) من كوكب عطارد، باتجاه الأفق الشمالى الشرقي.

 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه غالبًا ما يُطلق على عطارد "الكوكب المراوغ" فاغلبنا شاهد كوكب الزهرة والمريخ والمشترى وهى تلمع فى السماء، ولكن ليس عطارد، على الرغم من صغر حجم عطارد، إلا أنه ساطع جدًا ليرصد بالعين المجردة ولكننا فى الغالب لانراه.

 

عطارد هو أقرب كوكب إلى الشمس وفى معظم الأحيان يطمسه وهج ضوء الشمس لهذا السبب لم يشاهد الكثير من الناس عطارد من قبل، ومع ذلك، فى أوقات محددة، يصبح الكوكب مرئيًا لنا.

 

 

 


عطارد

كوكب عطار

القمر

هلال القمر



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