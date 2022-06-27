صيّف فى إسماعيلية.. إقبال على شواطئ المدينة والأسعار فى متناول الجميع.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من شواطئ الإسماعيلية، التي تستقبل المصطافين من إقليم القناة وسيناء بالإضافة إلى القاهرة والقليوبية، وعدد كبير من محافظات هربًا من الحر وكذلك قلة التكاليف ورسوم الدخول واسعار الاسماك والماكولات والمواصلات، ويمتاز موقع محافظة الإسماعيلية بانه يتوسط محافظات القناة حيث تقع بين محافظتى السويس وبورسعيد كما يعد أكثر المصطافين إقبالاً على شواطئ "عروس القنال"، هم محافظة الشرقية، حيث تعد تلك الشواطئ هي المتنفس الوحيد لهم، وهو الحال بالنسبة للمصطافين من محافظة الدقهلية والقاهرة، لقرب المسافة إلى الإسماعيلية التي تبعد ساعة ونصف فقط.



ورصد "اليوم السابع"، إقبال المصطافين، على شواطئ الإسماعيلية، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، وأبدى عدد كبير من المصطافين من القاهرة والمحافظات الأخرى سعادتهم بعودة أيام المصيف والاستمتاع بجو الإسماعيلية الرائع، بالإضافة إلى تواجدهم على الشواطئ المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس، ورؤيتهم لحركة السفن بالقناة عن قرب.



ويعتبرشاطئ ومنتجع الفيروز التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، والذى يقع على البحيرات المرة والمجرى الملاحى لقناة السويس من أفضل الشواطئ سعر تذكرة دخول الفرد إلى الشاطئ، 40 جنيهًا للمصطافين أيام الجمعة والعطلة من خارج المحافظة حتى الساعة الثانية ظهرًا، وبعد الثانية ظهرًا بـ 20 جنيهًا، للمصطافين من خارج المحافظة، أما أبناء المحافظة، فسعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا، حتى الساعة الثانية ظهرًا ثم بعد ذلك بعشرة جنيهات فقط. و يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع المصطافين، يتم تعقيم وتطهير المكان بالكامل، يومًيا، حفاظًا على سلامة المصطافين كما يوجد بالشاطئ سيارة اسعاف مجهزة تمهيدا لحدوث اى طارئ.









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