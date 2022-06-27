صلح وإنهاء ثأر 9 سنوات فى الأقصر.. آلاف من أبناء قرية الشغب في مراسم القودة.. لايف

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر رصد خلاله، ظهر اليوم الإثنين، ختام فعاليات جلسة مصالحة لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى القرية، وهما عائلتي "آل نصر وحفنى" والتى بدأت منذ حوالى 9 سنوات مضت، وذلك عقب تقديم القودة داخل صوان الجلسة فى مقر مركز شباب قرية الشغب التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.



وعقب نجاح المصالحة بين العائلتين قال الشيخ خيري الشيبانى الأنصارى رئيس لجنة المصالحات المشرف على الجلسة، أنه تعود الخصومة الثأرية التى سيتم إنهاؤها فى جلسة عرفية بحضور كبار ومشايخ مدينة إسنا وقرية الشغب، إلي حوالى 9 سنوات مضت بمشاجرة بين العائلتين على أرض زراعية، حيث كانت القرية قد شهدت خلافات بين عائلتي "آل نصر وحفني"، حتى تدخل رجال المصالحات وانتهت اللجنة على عقد الصلح بتقديم آل حفني القودة إلى آل نصر لإنهاء الخلافات.



وأضاف الشيخ خيرى الشيبانى لـ"اليوم السابع"، أن رجال المصالحات يواصلون بالتعاون مع المحافظة ومديرية الأمن القيام بدورهم فى إنهاء الخصومات الثأرية والحد من تلك الظاهرة لحماية أرواح المواطنين، والعمل على إنهاء كافة الخصومات الثأرية بين العائلات المتخاصمة والتخلص من العادات والتقاليد السيئة باقتلاع ظاهرة "الثأر" من جذورها والتفرغ للبناء والتنمية الحقيقية وإعادة التسامح والمودة والحب، مشيراً إلى العمل على تكاتف كافة فئات المجتمع فى نبذ العنف ونشر التسامح وبناء مستقبل الوطن وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، موجهاً تحية شكر وتقدير للقيادات الأمنية ورجال المصالحات وأفراد العائلتين فى إنهاء الخصومات الثأرية بالتصالح وتحكيم العقل وتجنيب الخلافات والمشاحنات.



وأقيمت فعاليات جلسة المصالحة بين العائلتين فى مدينة إسنا، بحضور لجنة المصالحات والأجهزة التنفيذية والقيادات الشعبية وتحت رعاية وحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء مجدي لطفي، مدير المباحث، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، وعدد من النواب فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ وكبار العائلات بالأقصر ومحافظات الصعيد.



وقال عمر عبد المتعال السلايمي إبن مدينة إسنا، أنه من عفا وأصلح فأجره على الله، موجهاً الشكر لكل القائمين على هذا الصلح المبارك بإنهاء الخصومة بين العائلتين، والتى تجعل الأطراف ترتاح نفسياً وتتجه البلاد لطريق العفو لنبذ الأخذ بالثأر لكونه من عادات الجاهلية القديمة، حيث ارتضي الطرفين وعفا صاحب الحق عن من له حق عليه وانتهى اليوم بسعادة كبيرة بين الجميع.



فيما يقول عبد المجيد يونس أحد كبار لجان المصالحات بمحافظة الأقصر، أنه تقوم لجنة المصالحات بالتعاون مع المحافظة ومديرية الأمن بدورها فى إنهاء الخصومات الثأرية والحد من تلك الظاهرة لحماية أرواح المواطنين، والعمل على إنهاء كافة الخصومات الثأرية بين العائلات المتخاصمة والتخلص من العادات والتقاليد السيئة باقتلاع ظاهرة "الثأر" من جذورها والتفرغ للبناء والتنمية الحقيقية وإعادة التسامح والمودة والحب حيث تتكاتف كافة فئات المجتمع فى نبذ العنف ونشر التسامح وبناء مستقبل الوطن وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.



