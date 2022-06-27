صحة سوهاج: ضبط أمصال حساسية مجهولة المصدر بعيادة غير مرخصة فى جرجا.. صور

تمكن فريق تفتيش العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج من ضبط أمصال مجهولة المصدر خاصة بمرضى الحساسية داخل عيادة غير مرخصة بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

ومن جانبه أشار الدكتور سامى النجار وكيل الوزارة أن الحملات التفتيشية تأتى فى إطار تنفيذ توجيها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وضمن خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة على المنشأت الطبية الخاصة وحماية المرضي.

وأشار النجار وكيل صحة سوهاج بورود معلومات إلى إدارة العلاج الحر بالمديرية فادها وجود أمصال مجهولة المصدر داخل إحدى العيادات الغير مرخصة بجرجا جنوب المحافظة وعلى الفور تم تكليف الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر والدكتور عماد فرجانى مدير إدارة جرجا بتشكيل فريق لفحص الواقعة وضم كلا من الدكتور محمد فقير والهيثم الملثم والدكتور هبة عبد الهادى ومحمد عبد الغنى مفتشى العلاج الحر وبمشاركة الدكتور صموئيل عبدالمسيح مفتش بهيئة الدواء المصرية تم التوجه لمكان المعلومات وتمكن الفريق من ضبط كميات كبيرة من أمصال الحساسية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالعيادات وبيعها للمرضى بأسعار باهظة وصل سعر المصل حسب رواية أحد من حصل عليه 1000 جنيه.

وتم التحفظ على جميع الأمصال وسوف وجار فحص هذه الأمصال للوقوف مكوناتها والتركيبة الكيمائية الخاصة بها وتم التحفظ على كمية كبيرة من الحقن المحفوظة بطرق غير صحيحة للحفظ والتى تستخدم ايضا داخل العيادة وتم تحريز كل المضبوطات وتسليمها بقسم شرطة جرجا وتم تحرير المحاضر اللازمة وتم العرض على النيابة العامة وتم غلق العيادة محل الواقعة.