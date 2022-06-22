صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية طوخ الخيل اليوم ضمن حياة كريمة

المنيا-حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة في المنيا، بدءا من اليوم الاربعاء ، قافلة طبية علاجية في قرية طوخ الخيل بمركز المنيا على مدار يومين متتاليين 22 و 23 من يونيه الجارى ،وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.



وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، ان القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.





