صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية طوخ الخيل اليوم ضمن حياة كريمة

تنظم مديرية الصحة في المنيا، بدءا من اليوم الاربعاء ، قافلة طبية علاجية في قرية طوخ الخيل بمركز المنيا على مدار يومين متتاليين 22 و 23 من يونيه الجارى ،وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، ان القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية طوخ الخيل اليوم ضمن حياة كريمةالأربعاء، 22 يونيو 2022 03:00 ص
قافلة طبية - أرشيفية
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تنظم مديرية الصحة في المنيا، بدءا من اليوم الاربعاء ، قافلة طبية علاجية في قرية طوخ الخيل بمركز المنيا على مدار يومين متتاليين 22 و 23 من يونيه الجارى ،وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
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