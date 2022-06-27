سلطان عمان يعرب للرئيس السيسي عن تقديره لجهود مصر الداعمة للشأن العمانى

كتب محمد الجالى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واصطفاف حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى والسلطان هيثم بن طارق، عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السلطان هيثم بن طارق بالرئيس في سلطنة عمان، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، ومعرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العماني على كافة الأصعدة، فضلاً عن إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بعمان في مختلف المجالات، مع التأكيد على حرص عمان على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها من خلال زيادة الاستثمارات العمانية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.