رفع قدرات المحولات الكهربائية لتدعيم القرى والمراكز بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم أعمال تطوير سلاسل رفع قدرات المحولات الكهربائية للقرى في مبادرة «حياة كريمة، بتكلفة 780 ألف جنيه، مؤكداً أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية، لتحسين الخدمة للمستفيدين بالقرى المختلفة، وتدقيق البيانات المتعلقة بمبادرة «حياة كريمة» فيما يخص المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، لتوفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة، من أجل تطوير القرى المستهدفة.



أوضح المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه تم تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ3 محولات بصرف محول قدرة 500 ك.ف.أ، وكشك ليستفيد منها محلة دياى بجنوب دسوق بتكلفة 255 ألف جنيه، تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ5 محولات بصرف محول قدرة 800 ك.ف.أ ، وكشك بمركز ومدينة بيلا بتكلفة 350 ألف جنيه.



وأضافت المهندسة غادة أبو كيلة وكيل وزارة الكهرباء بكفرالشيخ، أنه تم تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال 5 محولات بصرف محول قدرة 500 ك.ف.أ، ولوحة بتكلفة 135 ألف جنيه، بالإضافة إلى عملية تطوير الريف المصرى " حياة كريمة"لمركز مطوبس ب 84 ك كابلات جهد متوسط و 75 عمود جهد متوسط و9000 عمود جهد منخفض ليستفيد منها قرى مركز ومدينة مطوبس وتوابعها بتكلفة 70 ألف جنيه، وذلك لاستمرار التغذية الكهربائية.



