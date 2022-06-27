رئيس جامعة المنوفية: افتتاح العيادات الخارجية بإدارة الشئون الطبية الأحد

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية تحت إشراف الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على فتح باب العيادات الخارجية بالإدارة العامة للشئون الطبية لأبناء المحافظة بدءا من الأحد 3 يوليو القادم بجميع التخصصات (الرمد، الباطنة، الجلدية، الجراحة، النساء والتوليد، القلب، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، العلاج الطبيعى، الأسنان، المعمل والأشعة) يوميا من الأحد إلى الخميس، أما عيادة الروماتويد (الطب الطبيعى) يومى الأحد والأربعاء، وعيادة النفسية والمخ والأعصاب، ويوم الإثنين من كل أسبوع.

وجميع العيادات تبدأ من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا بأسعار مخفضة مساهمة من الجامعة فى توفير خدمة طبية وعلاجية لأبناء المحافظة فى جميع التخصصات على أيدى أطباء أكفاء، وتأكيدا على دور الجامعة لخدمة المجتمع وتطوير منظومة القطاع الطبى بمختلف تخصصاته.