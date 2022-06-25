اليوم السابع
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السبت، 25 يونيو 2022 05:52 م
أكرم القصاص
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جامعة المنوفية فى التصنيف الدولى الهولندى "ليدن" (CWTS Leiden U) لعام 2022

السبت، 25 يونيو 2022 04:23 م
جامعة المنوفية فى التصنيف الدولى الهولندى "ليدن" (CWTS Leiden U) لعام 2022 الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

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أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، دخول جامعة المنوفية فى التصنيف الهولندى "ليدن" (CWTS Leiden University  والصادر فى 22 يونيو عام 2022، حيث ظهرت جامعة المنوفية وللمرة الأولى ضمن أفضل 30 ألف جامعة عالميا شملهم التصنيف الهولندى هذا العام، وضمن 10 جامعات مصرية فقط

واحتلت الجامعة المرتبة 25 أفريقيا و1104 عالميا وقد ساهم فى ذلك كل من مجالات" العلوم الفيزيائية والهندسية، العلوم الطبية والحيوية، علوم الرياضيات والحاسوب ".

ويعد المجال الأخير هو الأكثر مساهمة فى احتلال جامعة المنوفية مرتبة متقدمة فى التصنيف الهولندى حيث احتلت فيه المرتبة الرابعة إفريقيا والثانية محليا، مما يعد إنجازا جديدا يضاف للجامعة ويضعها ضمن صفوة الجامعات العالمية، فضلا عن التميز مصريا وإفريقيا وهذا يوضح جليا استراتيجية الجامعة لتعزيز مكانتها الدولية من خلال دعم منظومة البحث العلمي، ومواكبة التقدم العالمى فى المجالات البحثية والتكنولوجية.

وجدير بالذكر أن معايير التصنيف الهولندى تعتمد على النشر العلمى العالمى المبوب فى قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والإشارة إليها والتعاون المؤسسى والدولى لانتاجها.

كما أوضح رئيس الجامعة أن قاعدة بيانات Web of Science والتى تدار بمعرفة دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة فى أعلى 1%، و 5%، و10%، و 50% من قائمة المجلات العالمية، وتضع الجامعة نصب عينيها فى الفترة القادمة رفع نسب النشر فى فئة أعلى من 1% و 5 % لما لذلك من بالغ الأثر فى رفع كافة التصنيفات.


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