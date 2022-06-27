رئيس الشيشان: اقتراب تشكيل 4 كتائب عسكرية شيشانية تابعة لوزارة الدفاع الروسية

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف عن اقتراب موعد تشكيل 4 كتائب عسكرية شيشانية جديدة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس جمهورية الشيشان: "قريبا جدا سيتم تشكيل 4 كتائب عسكرية "أحمد شمال" و"أحمد جنوب" و"أحمد غرب" و"أحمد شرق" بأعداد هائلة من المقاتلين من جمهورية الشيشان حصرا، وسيدخلون في صفوف قوات وزارة الدفاع الروسية".

وأوضح رئيس جمهورية الشيشان أن تشكيل كتائب جديدة بأفراد مجهزين بالكامل سببه هو تزايد عدد الأشخاص الراغبين في الدفاع عن الوطن بشكل كبير، ومهمتنا هي توفير هذه الفرصة لهم.