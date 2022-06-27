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دراسة فى 185 دولة: استخدام اللقاحات منع 20 مليون وفاة بفيروس كورونا

الإثنين، 27 يونيو 2022 01:53 م
دراسة فى 185 دولة: استخدام اللقاحات منع 20 مليون وفاة بفيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن دراسة حديثة نشرت مؤخرا أكدت أن استخدام اللقاحات في 185 دولة أدت إلى تجنب ما يقرب 20 مليون وفاة بسبب فيروس كورونا خلال عام.
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، فى تصريحات اليوم إن اللقاح يحافظ على الحياة .
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
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