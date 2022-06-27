خليك_واعى: 4 شائعات فى 4 أيام.. الحكومة تتصدى للأكاذيب (إنفوجراف)

نفت الحكومة، عددا من الشائعات، خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها ما كشفه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حول ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقى الدعم التموينى نتيجة وجود عجز فى السلع التموينية، إذ تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لحذف بعض مستحقى الدعم التموينى أو وجود عجز فى السلع التموينية، مُشددةً على توافر احتياطى استراتيجى آمن ومستدام من السلع التى يتم ضخها ضمن قائمة السلع التموينية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بما يضمن انتظام عمليات صرف السلع لأصحاب البطاقات بكافة المنافذ التموينية سواء فى المجمعات الاستهلاكية أو البقالين ومنافذ جمعيتي. الإنفوجراف التالى يستعرض أبرز الشائعات:

الحكومة تتصدى للأكاذيب



التموين



العاصمة الإدارية



حياة كريمة



طرق مبتكرة للاختطاف

#خليك_واعي #فكرقبلما_تنشر #وقفها_عندك

**التموين

الشائعة

اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقى الدعم التموينى نتيجة وجود عجز فى السلع التموينية

الحقيقة

وزارة التموين نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لحذف مستحقين للدعم أو وجود عجز فى السلع، مشددة على توافر احتياطى من السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

**العاصمة الإدارية

الشائعة

فيديو متداول يزعم اقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على نسبة 25% فقط.

الحقيقة

شركة العاصمة الإدارية الجديدة أكدت أن الفيديو لا يمت للواقع بصلة، موضحة أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 70% من المرحلة الأولى للمشروع، والتى تبلغ مساحتها حوالى 40 ألف فدان.

**حياة كريمة

الشائعة

توقف تنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى "حياة كريمة" بأسوان.

الحقيقة

وزارة التنمية المحلية نفت تلك الأنباء، مشددة على استمرار العمل داخل أسوان وفقاً للجداول الزمنية المقررة دون توقف، وتتضمن 1106 مشروعات مدرجة بالمبادرة حتى الآن.

**طرق مبتكرة للاختطاف

الشائعة

مقطع فيديو لأحد الأشخاص يتناول طرقا مبتكرة لارتكاب جرائم الخطف.

الحقيقة:

مصدر أمنى أكد أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتى فى إطار محاولات نشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام.

#خليك_واعي

#فكرقبلما_تنشر

#وقفها_عندك