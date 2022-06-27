خبراء: المملكة المتحدة تواجه موجة خامسة من وباء كورونا مع زيادة الإصابات

حذر الخبراء من أن المملكة المتحدة تكافح موجة خامسة من وباء كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات وسط تحذيرات من أن الأحداث الصيفية الكبيرة ستؤدى إلى ارتفاع الحالات بشكل أكبر، وفقا لصحيفة "الإندبدنت" البريطانية.

وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل حاد فى الأسابيع الأخيرة، حيث أظهرت أحدث الأرقام إصابة 1.7 مليون شخص بالفيروس فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، بزيادة 23 فى المائة عن الأسبوع السابق.

وأوضحت الصحيفة أن الزيادة كانت مدفوعة بمتغيرات BA.4 و BA.5 الأخيرة وهى المتغيرات الفرعية من أوميكرون.

وقال البروفيسور تيم سبيكتور، إن الموجة الخامسة من فيروس كورونا قد بدأت بالفعل. قال: "نحن فى موجة فى الوقت الحالى ، نتجه نحو ربع مليون حالة يوميًا ، هذه موجة بالفعل".

ومن ناحية أخرى، كشفت بيانات دراسة أجريت فى المدارس الثانوية فى بريطانيا أن جميع الأطفال فى سن المدرسة الثانوية تقريبًا لديهم أجسام مضادة لكورونا.

كما أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين أن نسبة آباء المدارس الابتدائية الذين "من غير المحتمل" أن يقوموا بتلقيح أطفالهم قد ارتفعت.

ووجد الاستطلاع أن 99 فى المائة من تلاميذ المرحلة الثانوية و 82 فى المائة من تلاميذ المرحلة الابتدائية كانت نتائج اختبارهم إيجابية للأجسام المضادة لفيروس كورونا بين 3 و 22 مارس هذا العام.

ووجد الاختبار ، فى جولته الأخيرة ، أن هناك مستويات أجسام مضادة "أعلى بكثير" فى كل من تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية مقارنة بجولة الاختبارات السابقة فى فبراير ، عندما كانت نتائج اختبار 97 فى المائة و 62 فى المائة من تلاميذ المرحلة الثانوية والابتدائية إيجابية على التوالى للأجسام المضادة.

ووجدت الدراسة أيضا أن 78 فى المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 7 أعوام أثبتت إصابتهم بالأجسام المضادة.