جامعة أسيوط تشهد عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر

أسيوط- هيثم البدرى

شهد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط حفل عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة والذى نظمته إدارة كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، وذلك بحضور الدكتورة دينا ممدوح عميدة الكلية، والدكتور طارق أبو المجد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعبد الله سيد رئيس إتحاد الكلية و لفيف من رؤساء الأقسام و أعضاء هيئة التدريس بالكلية و بمشاركة خريجين الدفعة الثالثة و أولياء أمورهم.

وفي مستهل كلمته هنأ الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خريجين الدفعة الثالثة وأولياء أمورهم والذين كان لهم الفضل في وصول أبنائهم لمرحلة التخرج لما تحملوه من الجهد و العمل و الكفاح ليجنى ثماره عملهم اليوم ، مؤكداَ أن كلية تكنولوجيا صناعة السكر و الصناعات التكاملية من العلامات البارزة للجامعة و الفريدة في الشرق الأوسط في تخصص و دعم صناعة السكر والمساهمة في تطويرها و كما أنها مقترنة بالمجتمع و التصنيع و الإنتاج و إعداد الأبحاث و الدراسات المختلفة في جميع الصناعات التكاملية و التي نفخر بها جميعاَ فضلاَ عن كونها كإحدى الكليات المتميزة في الأنشطة الطلابية و الذي يعكس الجهد المبذول من إدارة الكلية لدعم و خدمة طلابها .

و أشار نائب رئيس الجامعة ، أن رؤية و رسالة الجامعة تهدف إلى إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل و متطلباته و الذي يتماشى مع ما نعيشه اليوم و ما يعرف بعصر اقتصاد المعرفة و الذي يهتم ما يملكه الخريجين من أدوات و مهارات و قدرات متنوعة بجانب الشهادة الجامعية و الذي يأتي متوافقاَ مع رؤية مص 2030 و الجمهورية الجديدة بمقومتها و مرتكزاتها الجديدة و تهيئة المناخ للجميع للمشاركة الحقيقة في نهضة و تقدم المجتمع.

كما هنأت الدكتورة دينا ممدوح عميدة كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية أبنائها الخريجين بهده الاحتفالية والتي تكلل مجهود أربع سنوات من دراسة و جهد و تعب فاليوم نهاية مرحلة مرت بكل ما فيها من تعب و مجهود وتحدى للانتقال إلى مرحلة جديدة ذات مسؤولية و تحدى أكبر يجد فيها كل طالب مجالاَ لتطبيق مع درسه و الاستفادة منه في المستقبل القادم ، مشيرة الى أن الكلية بتهدف الى إعداد خريج مزود بالمعارف النظرية والخبرات العملية و السلوكيات الايجابية و لدية القدرة على توظيف هذه القدرات فى بناء ذاته و تنمية مجتمعه و خدمة وطنة، متمنية لهم دوام النجاح و التميز و استكمال مسيرتهم في الحياة ، مطالبهم أن يجعلوا شعاركم في الحياة " الجدية والالتزام والانتماء إلى حب الوطن و مصرنا الحبيبة.

و أشاد الدكتور طارق أبو المجد وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب بدعم إدارة الجامعة المتواصل للكلية و توفير كافة سبل الدعم و الرعاية لأبنائها الطلاب في مختلف الأنشطة الطلابية و برامجها التعليمية الى جانب تنظيم العديد من الرحلات العلمية و التثقيفية و العملية و كذلك حصول الكلية على العديد من المراكز المتقدمة خلال المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية .

وفى كلمته نيابة عن خريجى الدفعة الثالثة توجه الطالب عبد الله سيد برسالة شكر وتقدير إلى إدارة الجامعة وإدارة الكلية لدعمهم المتواصل وتوفير ما يلزم من مطالبات طلاب الكلية وحرصهم الدائم على المشاركة فى جميع الأنشطة الطلابية المختلفة ، كما شهدت ختام فعاليات الحفل أداء القسم لخريجين الدفعة الثالثة و كذلك تكريمهم .



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (1)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (2)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (3)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (4)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (5)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (6)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (7)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (8)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (9)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (10)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (11)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (12)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (13)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (14)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (15)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (16)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (17)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (18)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (19)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (20)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (21)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (22)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (23)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (24)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (25)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (26)



عيد الخريجين الأول للدفعة الثالثة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر (27)