نائب رئيس جامعة أسيوط يشهد العرض التقديمي لإنشاء أول مركز للحوسبة السحابية

أسيوط- هيثم البدرى

أكد الدكتور أحمد المنشاوي ، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا و البحوث على إستراتيجية الجامعة الساعية لتطوير مختلف برامجها البحثية و التكنولوجية و تعظيم الاستفادة من الأدوات المعلوماتية و التكنولوجية الحديثة في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في الأبحاث العلمية والدراسات التطبيقية والبينية و ذلك لخدمة البحث العلمي بما يساهم في دعم أعضاء هيئة التدريس و الباحثين المنتسبين للجامعة.

جاء ذلك تعقيباً على إنشاء أول مركز للحوسبه السحابيه في مصر بجامعة أسيوط ، وذلك على هامش ترأسه لمجلس الدراسات العليا و البحوث ، مشيراَ إلى "مركز الحوسبه السحابيه" يأتي تتويجاَ للتعاون القائم بين الجامعة و معهد تكنولوجيا المعلومات و ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ،و ذلك بحضور السادة وكلاء الكليات لقطاع الدراسات العليا و البحوث من مختلف كليات الجامعة ، والمهندس أيمن عياد مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط و المهندسة جوزفين بوليس ومهندسى المعهد .

و أشار نائب رئيس الجامعة أن معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط يأتى فى إطار العلاقة المتميزة بين ووزارة التعليم العالى و وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و الذى تحتضنه الجامعة داخل حرمها الجامعى ليكون نموذجاَ للتعاون و التكامل بين الجامعة و التى تتميز بكوادرها و أساتذتها و خريجها العلمي و الاكاديمى و معهد تكنولوجيا المعلومات و خبرته المتميزة في مجال التدريب و التأهيل فى تكنولوجيا المعلومات .

وأوضح المهندس أيمن عياد أن مركز الحوسبه السحابيه يعد إضافة لجامعة أسيوط و جامعات صعيد مصر في هذا المجال حيث يتم تقديم كافة الإمكانيات التكنولوجية الحوسبيه المتيسرة بالمركز لدعم الباحثين بجامعة أسيوط و جامعات الصعيد بالإمكانيات المطلوبة لتنفيذ مشروعاتهم البحثية كما بيتم التعاون في مجال التدريب لطلبة كليتي الحاسبات و المعلومات و الهندسة في ذات المجال.

و أشار المهندس أيمن عياد أن معهد تكنولوجيا المعلومات بيقدم عدد من الخدمات و المحاور أهمها تدريب طلبة الجامعة و المساهمة فى تدريس مقررات اختياريه و المساهمة في دعم و صناعة الالكترونيات فضلاَ عن إعداد مدربين و نقل الخبره التدريبيه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات , و كذلك الحوسبه السحابيه بهدف نشر الوعى و التوعية بالوظائف المتاحة فى مجال تكنولوجيا المعلومات " لقاءات _ندوات _ورش عمل "



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إنشاء أول مركز للحوسبة السحابية (19)



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