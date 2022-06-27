تفاصيل جديدة حول مصرع عامل انهار عليه عقار قديم خلال تعاطيه مخدرات في أوسيم

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة في شمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية، حول مصرع عامل نتيجة سقوط عقار عليه بمنطقة أوسيم في الجيزة، وصرحت بدفن جثة المتوفى، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص آثار انهيار العقار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن المتوفي توجه لتعاطي مواد مخدرة داخل العقار الخالي من السكان، فانهار عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة عامل أسفل عقار منهار في منطقة أوسيم، وتوصل رجال المباحث لهوية المتوفي، وتبين أنه مقيم بأوسيم، معتاد تعاطي المواد المخدرة، وأنه توجه لتعاطي المخدرات داخل عقار قديم خال من السكان، فانهار عليه، ما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.