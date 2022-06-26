وزير الإسكان يُغادر إلى بولندا للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي

كتب أحمد حسن

غادر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، مصر متجهاً إلى مدينة (كاتوفيتشي) بدولة بولندا، للمشاركة فى فعاليات المنتدى الحضري العالمي " WUF11" في دورته الحادية عشرة تحت عنوان "تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل".

تنطلق الدورة الحادية عشرة من المنتدى الحضري العالمي في الفترة من 26 إلى 30 يونيو في كاتوفيتشي ببولندا، ومن المتوقع حضور أكثر من 10000 شخص، بالإضافة إلى حضور آلاف الأشخاص أونلاين، وينظم المؤتمر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " بالتعاون مع حكومة بولندا.