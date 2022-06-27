تعرف على استعدادات السكة الحديد لاستقبال رحلات عيد الأضحى

كتب سيد الخلفاوى

مع اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك، يسارع الآلاف لحجز تذاكر السفر على خطوط السكة الحديد، وتستعد الهيئة لاستقبال ألاف الركاب مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ونستعرض فى النقاط التالية استعدادات الهيئة للإقبال الكبير من الركاب قبل العيد.

1. تتيح هيئة السكة الحديد حجز تذاكر السفر على القطارات قبل موعد الرحلة بـ14 يوما.

2. يتم بيع التذاكر من خلال الشبابيك أو التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر على الموبايل.

3. لن يسمح للمواطنين بحجز أكثر من 4 تذاكر في اليوم الواحد.

4. يتم حجز التذاكر باستخدام الرقم القومى للمواطن.

5. يتم تسجيل التذاكر التي يتم حجزها على النظام المركزى لهيئة السكة الحديد.

6. يتم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لضبط من يبيع التذاكر في السوق السوداء.

7. الدفع بفرق لصيانة القطارات الإضافية وتجهزيها.

8. يتم الدفع بقطارات إضافية في أيام الذروة.

9. يتم صيانة دورية للقطارات التي يتم تشغيلها يوميا.

10. يتم الحجز على القطارات الإضافية في نفس اليوم قبل العيد مباشرة.