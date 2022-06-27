تعرف على آليات تسويق منتجات مصانع الغزل والنسيج بعد تطويرها بـ21 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام ، العلامة التجارية لمنتجات القطن المصرى تحت اسم " نيت"، كما تطلق براند أكثر جودة وسعرا باسم "بريميوم نيت" والمحلة تزامنا مع خطة شاملة لتسويق منتجات المصانع التي تتكلف نحو 21 مليار جنيه، وتدشين شركة Egyptian Cotton Hub إيجيبشيان كوتون هب، برئاسة خالد رأفت، وتضم مجموعة من المتخصيين فى المجال من القطاع الخاص.. تعرف على التفاصيل

1 - مشروع تطوير الغزل والنسيج، يتكلف استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه.

2 - تشمل أعمال البنية التحتية والماكينات الحديثة والتدريب وميكنة إجراءات العمل.

3 – تم إنشاء شركة للتسويق والبيع لمنتجات الغزل والنسيج بخبرات من القطاع الخاص.

4 – تستهدف خطة التسويق المشاركة في أكبر المعارض الدولية المتخصصة .

5 – شاركت الشركة في 3 معارض حتى الآن أبرزها هايم تكستايل في ألمانيا .

6 – سيتم افتتاح 6 أفرع جديدة للشركة في مصر .

7 – تسوق الشركة منتجات مصانع الغزل والنسيج تحت علامات " نيت ، بريميوم نيت والمحلة ".

8 – تستهدف وزارة قطاع الأعمال صادرات بـ10 مليارات دولار.