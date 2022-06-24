القابضة للقطن: قطاع الغزل والنسيج ينطلق بموضة أوروبية مطلع 2023

كتب عبد الحليم سالم

تواصل وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ مشروعات صناعية جديدة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس ، لتحل محل المصانع القديمة، وذلك بتكلفة تزيد عن 22 مليار جنيه، فى المحلة ودمياط وكفر الدوار، وحلوان كمرحلة أولى.

كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، لـ"اليوم السابع" أن المنتجات الجديدة ستنطلق بموضة اوروبية بعد الاستعانة بخبراء موضة عالميين، لافتة أن أول براندين هما "نيت" الماركة الأغلى ،والتى يستهدف تصديرها وانتشارها عالميا، والثانية "المحلة" والخاصة بالاستهلاك المحلى والطبقات المتوسطة.

أضافت أن الوزارة تعول كثيرا على نجاح مشروعات الغزل والنسيج بهدف الوصول بصادرات القطاع لنحو 10 مليارات دولار خلال سنوات قليلة، مما يساهم فى تعويض تكاليف الانشاءات وتعويض خسائر الشركات خلال السنوات الماضية، حيث من المنتظر إطلاق المنتجات مطلع العام المقبل 2023.

كان الدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لللشركة القابضة للغزل والنسيج، قال إنه سيتم افتتاح أكبر مصنع للغزل بمدينة المحلة الكبرى نهاية العام الجارى 2022، على أن يبدأ الإنتاج فى بداية عام 2023، موضحا أن المصنع سيعمل بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 33 طن غزل فى اليوم، أى 13 ألف طن خلال العام، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح مصنعين غول آخرين فى النصف الأول من عام 2023.