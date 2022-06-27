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تصل 41 درجة ببعض المناطق.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:14 م
تصل 41 درجة ببعض المناطق.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

 

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والصغرى المتوقعة حتى السبت كما يلى :

 

- الثلاثاء 28 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23 درجة 

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27 درجة

 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 27 درجة

 

- الأربعاء 29 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة الصغرى 23 درجة 

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27 درجة

 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 27 درجة

 

- الخميس 30 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة 

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27 درجة

 شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 27 درجة

 

- الجمعة 1 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23 درجة 

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة

 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 27 درجة

 

- السبت 2 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23 درجة 

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة

 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 27 درجة


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