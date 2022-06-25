تداول 6255 طن بضائع عامة ومتنوعة و245 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، تداول 6255 طن بضائع عامة متنوعة و245 شاحنة و57 سيارة ملاكى، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 3741 طن بضائع عامة ومتنوعة، 161 شاحنة، 14 سيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 2514 طن بضائع عامة ومتنوعة، 84 شاحنة، 43 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بإجمالي 19 شاحنة بحمولة 1631 طن بضائع عامة ومتنوعة 8 ملاكي والسفينة عمان بإجمالي 26 شاحنة بحمولة 615 طن بضائع عامة ومتنوعة و19 ملاكي والعبارة القاهرة فارغة للسيارات.

كما غادرت السفينة عمان بإجمالي 37 شاحنة بحمولة 798 طن بضائع عامة ومتنوعة 8 ملاكي والسفينة الحرية بإجمالي 83 شاحنة بحمولة 2119 طن بضائع عامة ومتنوعة 1 ملاكي والعبارة القاهرة فارغة سيارات متجهة إلي ضبا .

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 21 شاحنة بحمولة 267 طن بضائع عامة و18 شاحنة فارغة و16 سيارة ملاكي وتم مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 41 شاحنة بحمولة 824 طن بضائع عامة و5 ملاكي .

وغادر ميناء السويس السفينة ندي متجهة إلي جدة فارغة، وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3821 راكب بموانيها.