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بيطري الغربية: نفوق العجل المصاب بعيب خلقي "3 عيون وفكين"

الإثنين، 27 يونيو 2022 11:54 ص
بيطري الغربية: نفوق العجل المصاب بعيب خلقي "3 عيون وفكين" العجل
الغربية محمد طارق

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أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، نفوق العجل البقرى الذى تمت ولادته بقرية الرجبية التابعة لمركز ومدينة السنطة منذ يومين، والذى كان مصابا بعيب خلقى ولديه 3 عيون وفكين متلاصقين .


وأشار مدير المديرية إلى أن مثل هذة الحالات تكون مصابة بعيب خلقى وتنفق بعد أيام قليلة من ولادتها ، موضحًا أن هذة الحالة طبيعية وتحدث فى معظم الأحيان وتكون عيوب خلقية وليست أشياء خارقة .

وكان الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى الغربية ، توجه إلى قرية الرجبية بمركز السنطة ، وذلك لمتابعه الحاله الصحيه للعجل البقرى الذى ولد من البقره التى يمتلكها أحد مواطنى القرية ، والذى ولد بعيب خلقى لإزدواجيه فى الرأس وفكين إثنين ملتصقين وعين ثالثه إضافيه فى مقدمه الرأس (منتصف الجبهه ) وقد تبين استقرار الحاله الصحيه للأم ( البقرة ) والعجل المولود وقت المرور.

وقد أوصى مدير المديرية الطبيب أحمد الهوارى مفتش وحدة السنطة البيطرية ، والذى رافقه بضروره إعطاء الأم كافة الأدوية اللازمة لرفع المناعه والمقويات وضرورة رضاعة العجل المولود لبن السرسوب من أمه من خلال حلبها ورضاعته بواسطة رضاعة صناعية ، وذلك لصعوبة وعدم إمكانية قيامه بالرضاعة الطبيعية مع متابعه الحالة الصحية لهما بشكل يومى.

وعقب ذلك تفقد الطلوقة الذكر المستخدم فى تلقيح البقرة التى أنجبت هذا العجل بعيبه الخلقى ، وقد كلف المسؤولين بإدارة السنطة البيطرية وأطباء إدارة التلقيح الإصطناعى بفحص الطلوقه وإن كان لم ينتج سابقا مثل هذا العجل الوليد .


 

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