اليوم.. افتتاح مبنى النيابة الإدارية الجديد بالغردقة بحضور رئيس الهيئة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يفتتح اليوم الاثنين، المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، برفقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية مبنى النيابة الإدارية الجديد بمنطقة الدهار بالغردقة، الملاصق لمبني لفرع مجلس الدولة بشارع زهران المتفرع من شارع النصر بالغردقة، والذي يشمل مقر مكتب فني الغردقة ونيابتي الغردقة القسم الأول والقسم الثاني.

كما من المقرر أن يشهد أبو زيد ومحافظ البحر الأحمر، إعلان اكتمال منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالغردقة.

وسيشهد الافتتاح عرض تقديمي للعمليات الإنشائية التي تمت بالمجمع، يعقبه عرض إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية حول اكتمال وتفعيل منظومة التحول الرقمي بالمجمع.