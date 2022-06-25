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رئيس النيابة الإدارية يفتتح مبنى مجمع النيابات بالغردقة الإثنين المقبل

السبت، 25 يونيو 2022 11:31 ص
رئيس النيابة الإدارية يفتتح مبنى مجمع النيابات بالغردقة الإثنين المقبل المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب: محمد أبو ضيف

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يقوم المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح يوم الإثنين المقبل، بصحبة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية والمحافظة، بافتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بالغردقة بشارع زهران المتفرع من شارع النصر بالغردقة، والذي يشمل مقر مكتب فني الغردقة ونيابتي الغردقة القسم الأول والقسم الثاني.
 
كما يشهد أبو زيد ومحافظ البحر الأحمر، إعلان اكتمال منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالغردقة.
وسيشهد الافتتاح عرض تقديمي للعمليات الإنشائية التي تمت بالمجمع، يعقبه عرض إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية حول اكتمال وتفعيل منظومة التحول الرقمي بالمجمع.
 
 

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