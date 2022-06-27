اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق شقة سكنية فى أكتوبر

الإثنين، 27 يونيو 2022 02:45 م
النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق شقة سكنية فى أكتوبر حريق شقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق شقة سكنية بمدينة أكتوبر، كما طلبت تقرير الأدلة الجنائية، بشأن فحص آثار الحريق.
 
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة السادس من أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

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حريق شقة

اكتوبر

الحماية المدنية

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