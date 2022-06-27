اليوم السابع
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الناتو يزيد قواته لـ300 ألف جندى.. و"ستولتنبرج": متأكد من تفهم بوتين للقرار

الإثنين، 27 يونيو 2022 08:09 م
الناتو يزيد قواته لـ300 ألف جندى.. و"ستولتنبرج": متأكد من تفهم بوتين للقرار الناتو
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلن حلف الناتو أنه يخطط لزيادة ضخمة فى حجم قواته للتدخل السريع إلى ما يزيد على 300 ألف ‏جندى، وفقا لشبكة بى بى سي.‏

 

يبلغ حجم قوات التدخل السريع للحلف العسكرى حاليا 40 ألف، يتمركز معظمها فى الجناح الشرقى ‏للحلف، وقال أمين عام حلف شمال الأطلسى، ينس ستولتنبرج، إن الزيادة تأتى إثر التهديد المباشر من ‏روسيا للأمن الأوروبي.‏

 

وسبق أن صرح ستولتنبرج، فى وقت سابق، أن "المخطط العسكرى الجديد" سيعمل على "ترقية ‏جذرية" للدفاعات الشرقية للحلف، وأضاف أن العديد من الفرق القتالية فى شرق أوروبا سُترقى إلى ‏مستوى "لواء" - أى وحدات تكتيكية تتألف من آلاف الجنود - وهو ما وصفه بخطوة تهدف إلى إيصال ‏رسالة ردع واضحة لروسيا.‏

 

كما قال أمين عام الناتو، فى مؤتمر صحفى فى بروكسل: "أنا متأكد من أن موسكو والرئيس بوتين يتفهمان ‏تعهداتنا الخاصة بالأمن الجماعى، ويعرفان عواقب مهاجمة دولة حليفة للناتو"، وتابع: "سيحفز ذلك ‏ردا من الحلف بأكمله، وللتأكيد على الرسالة، نحن نزيد من حضور الناتو".‏

 

فى أعقاب الهجوم الروسى لأوكرانيا، وضعت القوات على "أهبة الاستعداد" للمرة الأولى، والخطط التى ‏أُعلن عنها، من قبل ستولتنبرج، يُتوقع إقرارها فى قمة الناتو هذا الأسبوع فى مدريد، والتى ستعقب قمة ‏الدول الصناعية السبع الكبرى التى تجرى فى ألمانيا.‏

 

كما يُتوقع أن تغير الدول الأعضاء فى الناتو الموقف الرسمى للحلف تجاه روسيا، والذى تم تبنيه فى عام ‏‏2010 ووصف موسكو بـ"الشريك الاستراتيجي".‏

 

وقال ستولتنبرج: "الموقف الاستراتيجى لن يبقى كما كان، وسنتفق بشأن هذا الأمر فى مدريد. أتوقع أن ‏يعلن الأعضاء بوضوح أن روسيا تمثل تهديدا مباشرا لأمننا، ولقيمنا، وللقواعد الحاكمة للنظام الدولي".‏

 


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