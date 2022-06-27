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المالية الروسية: سددنا الأموال المستحقة بموجب سندات للأعوام 2026 و2036

الإثنين، 27 يونيو 2022 06:49 م
المالية الروسية: سددنا الأموال المستحقة بموجب سندات للأعوام 2026 و2036 البنك المركزى الروسى
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة المالية الروسية، إنها سددت الأموال المستحقة بموجب سندات للأعوام 2026 و2036 في 20 مايو 2022، ورفضت الوزارة الاعتراف بحدوث تخلف عن السداد بسبب عدم استلام المستثمرين للأموال في ظل إجراءات من أطراف ثالثة مشددة على أنها حولت الأموال، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضافت وزارة المالية الروسية، أنها قامت بسداد الأموال لحاملي سندات اليورو في 20 مايو 2022 قبل أن ينتهي ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 25 مايو الماضي.

 

ونصحت وزارة المالية الروسية، المستثمرين الأجانب بالتوجه إلى المؤسسات المالية التي رافقت عمليات تحول الأموال في حال عدم استلامها، كون هذه المؤسسات خارج سيطرة وزارة المالية الروسية.

 


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