اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 06:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأوكراني: ضربة صاروخية تستهدف مركزا تجاريا يحوي أكثر من 1000 شخص

الإثنين، 27 يونيو 2022 05:36 م
الرئيس الأوكراني: ضربة صاروخية تستهدف مركزا تجاريا يحوي أكثر من 1000 شخص أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن ضربة صاروخية استهدفت مركزًا تجاريًا كان يحوى أكثر من ألف مدني بداخله في مدينة "كريمنشوك" بوسط البلاد.
وقال زيلينسكي - عبر حسابه على تطبيق (تليجرام)، بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين - إن "المركز التجاري (المول) يحترق، ويحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، وعدد الضحايا من المستحيل تخيله."
وشدد على أن هذه المنشأة لا تشكل أي تهديد للجيش الروسي ولا يوجد أي قيمة استراتيجية من قذفة، مضيفًا أن "المواطنين يحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية لكن الأمر يغضب المحتلين كثيرًا"، مؤكدًا أنه لم يتم حصر عدد الضحايا حتى الآن.
من جهته، صرح عمدة المدينة فيتالي ميليتسكي بأن الضربة تسببت في سقوط قتلى وجرحى، دون أن يعطي عددًا محددًا للضحايا.
وكانت قناة "الحرة" الأمريكية، قد أفادت، في نبأ عاجل، بسقوط قتلى وجرحى، إثر ضربة صاروخية روسية على مركز تسوق مكتظ في شرق أوكرانيا.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة