الرئيس الأوكراني: ضربة صاروخية تستهدف مركزا تجاريا يحوي أكثر من 1000 شخص

أ ش أ

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن ضربة صاروخية استهدفت مركزًا تجاريًا كان يحوى أكثر من ألف مدني بداخله في مدينة "كريمنشوك" بوسط البلاد.

وقال زيلينسكي - عبر حسابه على تطبيق (تليجرام)، بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين - إن "المركز التجاري (المول) يحترق، ويحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، وعدد الضحايا من المستحيل تخيله."

وشدد على أن هذه المنشأة لا تشكل أي تهديد للجيش الروسي ولا يوجد أي قيمة استراتيجية من قذفة، مضيفًا أن "المواطنين يحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية لكن الأمر يغضب المحتلين كثيرًا"، مؤكدًا أنه لم يتم حصر عدد الضحايا حتى الآن.

من جهته، صرح عمدة المدينة فيتالي ميليتسكي بأن الضربة تسببت في سقوط قتلى وجرحى، دون أن يعطي عددًا محددًا للضحايا.

وكانت قناة "الحرة" الأمريكية، قد أفادت، في نبأ عاجل، بسقوط قتلى وجرحى، إثر ضربة صاروخية روسية على مركز تسوق مكتظ في شرق أوكرانيا.