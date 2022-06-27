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المؤهلات المتاح لأصحابها التقديم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. التفاصيل

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:00 ص
المؤهلات المتاح لأصحابها التقديم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. التفاصيل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المؤهلات المتاح لهم التقديم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم على النحو التالى:
 
"أولا" بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال:
 
ـ أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال.
 
ـ خريجي الطفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.
 
ـ الحاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.
 
ـ مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.
 
ثانيا: المؤهلات المتاح لها التقدم لوظيفة معلم فصل:
 
ـ أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية "تعليم أساسي / إبتدائي / معلم فصل.
 
ـ ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.
 
وردا على سؤال البعض حول إمكانية التقدم للحاصلين على مؤهلات أخرى مثل الآداب والدراسات الإسلامية وحاصلين على مؤهل تربوى وغيرها من الكليات مثل التربية العامة، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يحق لهم التقدم فى المرحلة الأولى من المسابقة وإنما يتاح لهم التقدم فى باقى المراحل، حيث تستهدف المسابقة تعيين إجمالى 150 ألف معلم لسد العجز فى المدارس.
 
 
 

التربية والتعليم

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

رابط التقديم على مسابقة 30 ألف معلم

التقديم فى مسابقة المعلمين

شروط التقدم فى مسابقة تعيين 30 الف معلم

المؤهلات المطلوبة للتقديم فى مسابقة 30 الف معلم



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