الكهرباء: الشبكة الكهربائية مستقرة ولم تتأثر بارتفاع درجات الحرارة

كتبت ـ رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء لم تتاثر بارتفاع درجات الحرارة اليوم، مؤكدا أن مركز التحكم القومى لم يلجأ لتخفيف الأحمال نتيجة وجود احتياطي يومي بالشبكة يزيد عن احتياجات المواطنين.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء كان لها أثر كبير على جودة الخدمة المقدمة للمواطن، كاشفا أن الانقطاعات فى الشبكة الناتجة عن حدث فنى طارئ أصبحت معدودة ومحدودة بفضل التطوير الذى تم بشبكات نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء.

وأضاف حمزة، أن اللجوء لتخفيف الأحمال كما كان الوضع قبل 2015 أمر غير وارد على الإطلاق في مصر، خاصة وأن هناك احتياطي يومي يصل لـ17 ألف ميجا وات، وهو ما يمثل نصف احتياجات المواطنين تقريباً.

قال حمزة، إن جودة شبكات إنتاج ونقل الكهرباء أصبحت بجودة عالية بنسبة 100% بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن التطوير الذى حدث بشبكات الإنتاج والنقل يعادل ضعف الشبكات التى كانت موجودة خلال الـ60 عاما الماضيين.