اليوم السابع
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الكنيسة تحتفل بصوم السيدة مريم العذراء 7 أغسطس المقبل

الإثنين، 27 يونيو 2022 05:00 ص
الكنيسة تحتفل بصوم السيدة مريم العذراء 7 أغسطس المقبل لوحة تعبيرية للسيدة مريم العذراء
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بصوم السيدة العذراء مريم، حيث يوافق يوم 7 أغسطس المقبل حتى يوم 21 أغسطس، ويستمر على مدار 15 يوما، وذلك تقديرا لمكانة السيدة العذراء مريم القيمة، حيث يمتنع الأقباط عن تناول اللحوم ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط.

وعن أبرز الطقوس والمأكولات خلال الأسبوعين، فإن الأقباط يتناولون السمك والنباتى، كما يصاحبه نهضات روحية يتخللها صلوات وتسابيح وتمجيد للسيدة العذرء.

وتقول روايات الكتاب المقدس، إن القديس توما الرسول عند عودته من الهند سأل الرسل عن السيدة العذراء، قالوا له إنّها قد ماتت، فقال لهم (أريد أن أرى أين دفنتموها!)، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا الجسد المبارك، فبدأ يحكى لهم أنّه رأى الجسد صاعدا، فصاموا 15 يومًا، فأصبح عيدا للعذراء.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

السيده مريم العذراء

صوم السيده مريم العذراء



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