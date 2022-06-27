القوى العاملة: تعيين 3809 شباب بينهم 105 "قادرون باختلاف" بالجيزة

كتبت ـ آية دعبس

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 3809 شباب، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 105 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 14889 راغب عمل منهم 241 "قادرون باختلاف" ، وتوفير 470 فرصة عمل .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن المديرية قامت باستخراج 1339 شهادة قياس مستوى المهارة و1342 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

تلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد طه وكيل المديرية بإنجازاتها عن شهر مايو الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 64 منشأة، وعمل 12 حملة عادية ونوعية، وإعادة التفتيش 169 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 59 محضراً، ومنح 14 تراخيصا لمنشآت، وبحث 3 شكاوى.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 210 منشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدورى والحملات التفتيشية النهارية والليلية، وأسفر التفتيش عن تحرير 132 محضراً عمالياً، وبحث 16 شكوى.

وأوضح وكيل المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف 73 منحة مولود جديد بإجمالى 146 ألف جنيه، و15 منحة زواج بمبلغ 45 ألف جنيه، و17 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 34 ألف جنيه، وعمل عمليات جراحية صغري وكبري ومصاريف علاج وأدوية لـ 15 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 23 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 10 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 1210 شكوى عمالية (فصل - مطالب)، تم تسوية 106 شكاوى منها ودياً، وإحالة 112 شكوى للمحكمة العمالية، و15 شكوى أحيلت لمكتب التفتيش، و110 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 122 شكوى، و745 ما زالت تحت البحث والدراسة.