الصحة: برنامج الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد فحص 106 آلاف شخص حتى الآن

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن برنامج الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد الأولي قام بفحص 106 آلاف و78 شخصًا حتى الآن.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قد أكد مواصلة العمل لمشاركة الرؤية والخبرة المصرية في مكافحة التهاب الكبد الفيروسي، بما يتيح الوصول الهدف إلى العالمي المشترك بالقضاء على المرض.

وأشار الوزير إلى جهود مصر في القضاء على مرض «فيروس سي»، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج مرضى فيروس «سي» والتي أثمرت عن فحص أكثر من 60 مليون شخص فوق سن 12 عامًا من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وتقديم العلاج لحوالي 2.2 مليون شخص.

وأشار الوزير إلى أهمية الوقاية من الحالات الجديدة وتشخيص الحالات الحالية وعلاج جميع المرضى، في سبيل تحقيق الهدف الوطني المتمثل في القضاء على التهاب الكبد الوبائي واعتماد استراتيجية قطاع الصحة العالمية (GHSS) التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن القضاء على التهاب الكبد الفيروسي.