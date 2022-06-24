أعراض لسرطان الكبد.. منها تراكم السوائل فى البطن

كتبت فاطمة خليل

قد تكون أعراض سرطان الكبد غامضة أو يصعب اكتشافها، بينما يمكن أن تكون أعراض أخرى أكثر وضوحًا، ومن المهم فحص أي أعراض لسرطان الكبد في أسرع وقت ممكن، وبحسب جمعية السرطان الأمريكية هناك عدد من العلامات لسرطان الكبد التي تظهر على نمط تناولك للطعام، في هذا التقرير نقدم 3 علامات تدل على إصابتك بسرطان الكبد، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

وتشمل أعراض سرطان الكبد التي تتأثر بنمط تناولك للطعام:



فقدان الوزن دون محاولة، فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بعد تناول وجبة صغيرة.

تشمل العلامات الأخرى:

-الغثيان أو القيء

-تضخم الكبد ، الشعور بالامتلاء تحت الضلوع على الجانب الأيمن

-تضخم الطحال، الشعور بالامتلاء تحت الأضلاع على الجانب الأيسر

-ألم في البطن أو بالقرب من الكتف الأيمن

-تورم أو تراكم السوائل في البطن

-الحكة

-اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

الأعراض الأخرى يمكن أن تشمل الحمى وتضخم الأوردة في البطن التي يمكن رؤيتها من خلال الجلد وكدمات أو نزيف غير طبيعي.

يجب عليك أيضًا الاتصال بطبيبك العام إذا تم تشخيصك سابقًا بحالة معروفة بتأثيرها على الكبد، مثل تليف الكبد أو عدوى التهاب الكبد C ، وتدهور صحتك فجأة.

ويتم تشخيص سرطان الكبد من خلال الفحص البدني والاختبارات الطبية الخاصة.

قد يشمل التشخيص الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي قد يقوم الأطباء أحيانًا بأخذ خزعة من الكبد ، وهو إجراء يتم فيه إزالة قطعة صغيرة من أنسجة الكبد ودراستها لتأكيد تشخيص سرطان الكبد.

غالبًا ما يقوم الأطباء بإجراء الاختبارات الجينية للسرطان للمساعدة في تحديد أفضل نوع من العلاج للمريض."

قد يكون لسرطان الكبد أسباب وراثية أو أسباب خارجة عن إرادتنا ومع ذلك ، قد نكون قادرين على تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكبد من خلال إدراك الأسباب الأكثر شيوعًا.