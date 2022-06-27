اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 04:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يصل سلطنة عُمان فى جولة خارجية تشمل البحرين

الإثنين، 27 يونيو 2022 02:36 م
الرئيس السيسي يصل سلطنة عُمان فى جولة خارجية تشمل البحرين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى سلطنة عمان، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالسلطنة من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سيبحث خلال الجولة، مع شقيقه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع سلطنة عمان فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

السيسي

زيارة السيسي لسلطنة عمان

عاجل

الرئيس السيسي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

متحدث الرئاسة: مباحثات الرئيس السيسي بعمان والبحرين تتناول قضايا وأزمات دولية

الإثنين، 27 يونيو 2022 11:15 ص

الرئيس السيسي يتوجه إلى سلطنة عُمان ومملكة البحرين للقاء السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى.. متحدث الرئاسة: المباحثات تتناول القضايا والأزمات الدولية والإقليمية وتضافر الجهود لحماية الأمن القومى العربى

الإثنين، 27 يونيو 2022 11:04 ص

الرئيس السيسي يبحث فى جولته الخارجية العلاقات الوثيقة بين مصر وعمان والبحرين

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:58 ص

الرئيس السيسي يتوجه إلى عُمان والبحرين ضمن جولة خارجية

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:54 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة