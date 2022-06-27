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الديوان الملكى البحرينى: الملك حمد يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله للمملكة غدا

الإثنين، 27 يونيو 2022 02:31 م
الديوان الملكى البحرينى: الملك حمد يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله للمملكة غدا الرئيس عبد الفتاح السيسي
وكالات

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أعلن الديوان الملكي البحرينى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيكون في مقدمة مستقبلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد يوم غد الثلاثاء.
 
ويجرى الرئيس السيسى خلال زيارته لمملكة البحرين مباحثات مع الملك تتناول العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.
 
وقال الديوان الملكى إن زيارة الرئيس المصري للمملكة في اطار تعزيز علاقات الأخوة الراسخة ودعم مجالات التعاون الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ، وانطلاقاً من حرص قيادتي البلدين الشقيقين على كل ما من شأنه تطوير وتنمية هذه العلاقات العريقة نحو آفاق أرحب لصالح الشعبين الشقيقين.
 

البحرين

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الملك حمد بن عيسى آل خليفة

مملكة البحرين

مصر



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