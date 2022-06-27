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الخارجية الروسية تعلن طرد 8 دبلوماسيين يونانيين

الإثنين، 27 يونيو 2022 06:44 م
الخارجية الروسية تعلن طرد 8 دبلوماسيين يونانيين لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن طرد 8 دبلوماسيين يونانيين، فى ظل استمرار العقوبات الغربية على روساى بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرة اليونان لدى موسكو، حيث تم التعبير لها عن الاحتجاج الشديد بسبب مسار المواجهة الذى تتبعه سلطات البلاد تجاه روسيا، وتزويدها لنظام كييف بالأسلحة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية، إنه فى 27 يونيو، تم استدعاء سفيرة الجمهورية اليونانية لدى روسيا الاتحادية، يكاتيرينى ناسيكا، والتى تم الإعراب لها عن الاحتجاج الشديد على مسار المواجهة الذى تتبعه السلطات اليونانية تجاه روسيا، بما فى ذلك إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية وإعلان مجموعة من الدبلوماسيين الروس فى اليونان "أشخاصا غير مرغوب فيهم، حيث أن السفيرة تلقت مذكرة مع إشعار حول إعلان ثمانية موظفين دبلوماسيين يونانيين فى روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، ويجب عليهم مغادرة روسيا فى غضون ثمانية أيام.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أنه تم التأكيد على أننا نتحدث عن العواقب المباشرة للأعمال غير الودية التى بدأتها السلطات اليونانية. وتقع المسؤولية الكاملة عن ذلك على عاتق أثينا وحدها. وتمت الإشارة إلى أنه إذا استمرت السياسة المعادية لروسيا، فإننا نحتفظ بالحق فى الرد.


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