"الحماية المدنية" تنجح في السيطرة على حريق بمصنع كارتون في الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق في مخزن مصنع كارتون بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد الدفع بـ 9 سيارات إطفاء، دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن مصنع كارتون بمدينة العاشر من رمضان.

وهرعت سيارات الحماية المدنية وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق في مخزن المصنع في كمية من الكارتون دون إصابات أو خسائر بالأرواح، وجار انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان أسبابه.