اليوم السابع
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الحبس 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الإثنين، 27 يونيو 2022 08:50 ص
الحبس 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية مخدرات
المنوفية - محمود شاكر

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أصدرت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بالحبس 6 سنوات، لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة .
 
حيث قضت محكمة جنايات شبين الكوم،  شبين الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيرى رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية المستشار محمد عبدالمنعم نصر، والمستشار أمجد محمود الكنيسى والمستشار أحمد سعيد الحوفى، وسكرتارية سعيد أبو صالح، فى القضية رقم 6571  لسنة2022 جنايات مركز قويسنا، والمقيدة برقم 895 لسنة 2022 كلى شبين الكوم، والمتهم فيها " ممدوح ح م ع " بالحبس 6 سنوات، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بدائرة المركز . 
 
كان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا يفيد بالقبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة المركز، وبالعرض على المحكمة أصدرت حكمها السالف ذكره.

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