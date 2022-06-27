الجيش السودانى: زيارة البرهان للفشقة تأتى لمنع تكرار هذه الحوادث مستقبلا

كتب أحمد عرفة

أعلن الجيش السوداني، أن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى الفشقة تأتي لمنع تكرار هذه الحوادث مستقبلا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الجيش السوداني، أن زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى الفشقة هدفها الوقوف على احتياجات القوات السودانية.

وتابع الجيش السوداني: سنرد على إثيوبيا ولكن التوقيت والأسلوب متروك للقيادة.

وفى وقت سابق أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن دماء الشهداء لن تضيع سدى، مشددا على عزم قيادة القوات المسلحة على إسناد القوات وتمكينها من أداء واجبها المقدس فى حماية الأرض والعرض.

جاء ذلك خلال تفقد البرهان اليوم الاثنين القوات بموقعى الأسرة وود كولى بالفشفة الصغرى بالحدود الشرقية (المتاخمة لإثيوبيا) يرافقه أعضاء من هيئة القيادة، فى أعقاب إعلان القوات المسلحة أن "الجيش الإثيوبى قام بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه".