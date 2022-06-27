الجيش الأوكرانى: مقتل 35 ألف جندى روسى منذ بداية العملية العسكرية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك وفقا لما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 1552 دبابة و3687 مركبة أفراد مدرعة و771 من النظم المدفعية و243 من الأنظمة المضادة للطائرات و217 طائرة و184 مروحية و636 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و139 صاروخ كروز و14 سفينة و2575 من المركبات وخزانات وقود، فضلا عن 60 وحدة من المعدات الخاصة، وأشارت إلى أن أكبر خسائر الجانب الروسي سجلت في منطقتي باخموت وكوراخوف.



وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال إلى 953 طفلا بين قتيل ومصاب، كما تضررت 2061 مؤسسة تعليمية بسبب القصف من جانب القوات المسلحة الروسية، من بينها 213 تم تدميرها بالكامل.



وفي نفس السياق، أعلنت السلطات في دونيتسك مقتل مدنيين اثنين جراء تجدد القصف الأوكراني على المناطق السكنية بالمدينة .



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، أن صواريخ القوات الأوكرانية باتت تصل إلى مدى أبعد وذلك عقب حصول كييف على أسلحة غربية.



ومن جهة أخرى، أكدت مصادر في قوات لوجانسك تضييق الخناق على القوات الأوكرانية في مدينة ليستشانسيك في ظل تجدد المعارك العنيفة داخل المدينة.



وكانت القوات الروسية قد سيطرت بالكامل على مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا..وذلك وفقا لما ذكره مسؤولون أوكرانيون.