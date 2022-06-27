الاستعداد لتوفير أدوات مدرسية مجانا من الهلال الأحمر للمدارس بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

يستعد فريق من الهلال الأحمر المصرى لتوزيع أدوات مدرسية على أطفال المدارس مجانا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان لها اليوم ، أنه في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم والهلال الأحمر المصري.

واستقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور محمود جمعه مسئول الشباب في الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء ، و محمد فتحي المتدرب من المركز العام لتسليم الأدوات المدرسية.

ومقررا ان يتم توزيع الأدوات المدرسية على بعض طلاب المرحلة الإبتدائية بعدد ( 520 ) أدوات مدرسية كبيرة ، ويتم توزيع عدد (256) أدوات مدرسية صغيرة على بعض الأطفال بمرحلة رياض الأطفال على مستوى المحافظة .

