الإسكان: بدء تسليم أراضى بيت الوطن للمصريين بالخارج بالعبور الجديدة الأحد

كتب أحمد حسن

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يوم الأحد الموافق 3/7/2022، وحتى يوم الأربعاء الموافق 6/7/2022، فى تسليم عددٍ من قطع أراضى المصريين بالخارج السابق حجزها بمشروع بيت الوطن بالمنطقة " ZONE F " بالـ 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.

وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى من 1 : 20، يوم الأحد 3/7/2022، والقطع أرقام ( 22 – 23 – 28 – 29 – 34 – 35 – 36 – 40 – 41 – 43 – 64 – 65 )، يوم الإثنين 4/7/2022، والقطع أرقام ( 73 – 74 – 75 – 76 – 78 79 – 80 – 81 – 82 – 86 – 87 – 90 )، يوم الثلاثاء 5/7/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 6/7/2022، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن على العملاء الحاجزين لتلك القطع التوجه إلى الإدارة العقارية بمقر الجهاز لفتح ملف للقطعة، مع ما يفيد سداد المستحقات المالية وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.