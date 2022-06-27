الأمم المتحدة: 18.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائى فى 3 دول إفريقية

كتبت : هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن ما لا يقل عن 18.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد وتزايد سوء التغذية في جميع أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أنه تلقى أكثر من 4.5 مليون شخص المساعدة في المناطق المتضررة من الجفاف، حيث تواجه المنطقة تأثير أربعة مواسم متتالية، وهو حدث مناخي لم نشهده في الماضي منذ 40 سنة، مؤكدا أنه يحتاج الشركاء في المجال الإنساني بشكل عاجل إلى تمويل إضافي للاستجابة للاحتياجات المتزايدة بسرعة في الأشهر المقبلة.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أنه يؤثر الجفاف الشديد على أكثر من 8 ملايين شخص في إثيوبيا، بما في ذلك في بعض المناطق المتضررة من الصراع في جنوب أوروميا ومناطق عفار.