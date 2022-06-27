اليوم السابع
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استقرار أسعار الدواجن فى مصر عند 34 جنيها تسليم أرض المزرعة

الإثنين، 27 يونيو 2022 07:00 ص
استقرار أسعار الدواجن فى مصر عند 34 جنيها تسليم أرض المزرعة دواجن - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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لليوم الثانى على التوالى، استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين عند مستويات تراوحت من 34-35 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى وذلك وفق تكاليف النقل وكذلك أرباح التجار.

 

متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم

سعر كيلو الأبيض 34 جنيها للكيلو بالمزرعة

سعر الساسو فى المزرعة 47 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض يسجل سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات.

كتكوت ساسو 4.25 إلى 5.25 جنيها للكيلو.

أمهات بيضاء 27 جنيهات.

 

أسعار البيض فى مصر

وسجلت أسعار كرتونة البيض فى المزارع استقرارا ملحوظًا عند مستوى 54 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 56 جنيها وكرتونة البيض البلدى 59 جنيها، وهذه الأسعار مستقرة بعد ارتفاع 4 جنيهات عن تداولات منتصف الأسبوع الماضى.


اسعار الدواجن

الدواجن

اسعار الدواجن اليوم

سعر الدواجن

سعر الدواجن اليوم

سعر الدواجن في مصر



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