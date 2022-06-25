بيطرى الوادى الجديد ينفذ حملات للتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن

الوادى الجديد- ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، تنفيذ حملات تفتيش مكبرة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن والرياشات ، بناءا على تعليمات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد بتشديد الرقابة على الاسواق والمحلات والرياشات والمطاعم.

وجرى تنفيذ الحملة بالتنسيق العميد يحى عبدالله مدير مباحث التموين بالوادى الجديد والتى أسفرت عن إعدام كميات من الدواجن ومشتقات اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الأدمى وتحررت محاضر بها وأحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

وقال عوض أن الحملة تضمنت المرور على المطاعم والريشات ومحلات بيع منتجات اللحوم بمركز الخارجة وتم فراخ غير صالحة للاستهلاك الادمى وهياكل فراخ غير صالحة للاستهلاك الأدمى و زبدة منتهية الصلاحية و برجر بقرى غير صالح للاستهلاك الآدمى و بسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى و كفته غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم التحفظ على المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة .