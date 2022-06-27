"أزمة صلصة" قريبا.. دراسة أوروبية: نصف محصول الطماطم يختفي بحلول 2050

فاطمة شوقى

يستعد العالم لأزمة صلصة كبيرة بعد أن حذرت دراسة أجراها عدد من الباحثين من دول أوروبية مختلفة حول مستقبل الطماطم فى العالم وارتباطها بالتغير المناخى، والتى أكدت أن المحصول العالمى للطماطم سينخفض بنسبة النصف على ما هو عليه الآن.

وقالت صحيفة "ميتيوريد" الإيطالية، إن هناك حالة من القلق بعد أن انتشرت تلك الدراسة خاصة حول الكاتشب والمكرونة والبيتزا، حيث إنها الأطعمة المفضلة والأساسية فى إيطاليا، وجميعها يعتمد على صلصة الطماطم.

وأوضحت الدراسة أنه بين عامي 2050 و 2100 يمكن أن يكون المحصول العالمي نصف ما هو عليه اليوم فقط، حيث يؤثر تغير المناخ على معالجة محاصيل الطماطم، ومن المتوقع أن ينخفض الإمداد العالمي من الطماطم المصنعة بنسبة 6٪ بحلول عام 2050 ، مقارنة بخط الأساس للدراسة للفترة 1990-2009. وبين عامي 2050 و 2100 ، يمكن أن يكون المحصول العالمي نصف ما هو عليه اليوم فقط.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، ديفيد كامارانو ، الأستاذ في جامعة آرهوس: "تُزرع الطماطم المعالجة في الحقول المفتوحة ، مما يعني أننا لا نستطيع التحكم في البيئة التي تنمو فيها".

وجمع باحثون من الدنمارك والولايات المتحدة وإيطاليا ثلاثة سيناريوهات اجتماعية اقتصادية وخمسة سيناريوهات مناخية للدراسة، وقاموا بمحاكاة نتائج الأداء بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري منخفضة وعالية وعالية جدًا وربطوا كل سيناريو بظروف هطول الأمطار ودرجات الحرارة المختلفة.

وكان التركيز على الدول الثلاث الرئيسية المنتجة للطماطم في العالم: الولايات المتحدة (كاليفورنيا على وجه الخصوص) وإيطاليا ، حيث تنتج هذه البلدان مجتمعة حوالي 65 ٪ من الطماطم المصنعة في العالم.

وأكدوا أن الزيادات المتوقعة في درجة حرارة الهواء وموارد المياه المحدودة ستؤثر على الطماطم ، التي تنمو على النحو الأمثل بين 22 درجة مئوية و 28 درجة مئوية.

على الرغم من اختلاف النتائج من حيث الدرجة ، إلا أن جميع السيناريوهات المتوقعة تشير إلى مستقبل سيتغير فيه إنتاج الطماطم بشكل كبير في العقود القادمة.

ووفقا للدراسة فقد شوهد انخفاض مطرد في المحصول على مدى الثلاثين إلى الأربعين عامًا القادمة.

وقال كامارانو : "يجب أن تصبح نتائج دراستنا أحد العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار عند تطوير تقييم الضعف". "يمكن أن يساعد هذا الشركات والمؤسسات في تحديد أولويات البحث والاستراتيجيات التشغيلية للمستقبل."

على الرغم من التحقيق في تأثير المناخ على الإمدادات الغذائية لسنوات ، إلا أن معظم الاهتمام كان دائمًا يتركز على الأطعمة الأساسية مثل القمح والأرز. هذه الدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي تحلل عالميًا تأثير تغير المناخ على الطماطم.

في السيناريو الأكثر تشاؤماً ، مع متوسط زيادة في درجة حرارة الهواء بحوالي 2.6 درجة مئوية بحلول عام 2070 و 5 درجات مئوية بحلول عام 2100 ، يمكن أن تشهد الإنتاجية العالمية انخفاضًا بنسبة 60٪ ، مقارنة بالقيم الأساسية.