اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 03:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

5 جنسيات عربية الأكثر تسجيلا للعمل بالقطاع الحكومى فى مصر.. تعرف عليها

الأحد، 26 يونيو 2022 02:00 ص
5 جنسيات عربية الأكثر تسجيلا للعمل بالقطاع الحكومى فى مصر.. تعرف عليها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات النشرة السنوية للعاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام لعام 2021، توزيع العاملين فى القطاع الحكومى من الدول العربية، وبلغ إجمالى عددهم 113 عربيا، موزعين بين الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع العام/ الأعمال العام.

 

وجاء توزيع عدد العاملين العرب وفقا لما يلي:

فلسطين 35 فلسطينيا

السودان 12 سودانيا

المغرب 9 مغاربة

لبنان 9 لبنانيين

الجزائر 8 جزائريين

 

 

العاملون الأجانب فى القطاع الحكومى من الدول العربية
العاملون الأجانب فى القطاع الحكومى من الدول العربية

 

وسجل إجمالى عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام بلغ 1687 أجنبيا، بنهاية عام 2021، مقابل 1172 أجنبيا عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 43.9%، واستحوذت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على نحو 513 أجنبيا من إجمالى العاملين الأجانب فى مصر عام 2021، بنسبة بلغت 30.4%، يليها الشركة القابضة لكهرباء مصر ويعمل بها 248 أجنبيا بنسبة 14.7% من إجمالى الأجانب.


العاملين الأجانب

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

العمالة العربية



الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء يوضح أسباب تراجع عجز الميزان التجارى فى مارس الماضى.. إنفوجراف

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:00 ص

جهاز الإحصاء: 10.9 مليون مركبة مرخصة بنهاية عام 2021

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 01:28 م

جهاز الإحصاء يرصد ارتفاع حمولات السفن العابرة قناة السويس رغم حرب ورسيا وأوكرانيا

الخميس، 09 يونيو 2022 09:00 ص

جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى (0.9%) لشهر مايو 2022

الخميس، 09 يونيو 2022 08:19 ص

تقرير لجهاز الإحصاء: الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يتراجع لـ3 ملايين طن مارس الماضى.. 4 ملايين و366 ألف طن إجمالى الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى.. واستيراد مصر من البوتاجاز يواصل التراجع لـ139 ألف طن

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة